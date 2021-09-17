"غوغل" تخطط لتوجيه ضربة موجعة لهاتف "آيفون 13" الجديد

تختبر "غوغل" هاتفا جديدا يتمتع بمواصفات مميزة، تجعله منافسا قويا لهاتف "أبل" من نوع "آيفون 13".
وتعمل "غوغل" على اختبار هاتفها الجديد والذي لم تكشف عن موعد إطلاقه، من نوع "بيكسل 6".
وحسبما ذكر موقع "تك رادار" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "بيكسل 6" سيجمع بين لونين معا في الجهاز، وسيكون له إصدار مشتق منه وهو "بيكسل 6 برو".
وسيحتوي "بيكسل 6 برو" على ثلاث كاميرا، بينما سيدمج "بيكسل 6" كاميرتين فقط، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتشير تسريبات تقنية إلى أن "بيكسل 6" سيحتوي كاميرا بدقة 50 ميغابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، في حين سيضم الإصدار "بكسل 6 برو" كاميرا إضافية بدقة 48 ميغابكسل.
وسيأتي "بكسل 6 برو" بشاشة عرض أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي، وسيدعم بطارية قوية طويلة العمر.
وسيدمج الإصداران من هواتف "غوغل" معالج Tensor فائق الأداء، والذي يشاع بأنه أحد أسرع معالجات نظام "آندرويد".
ولم تكشف "غوغل" عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفيها، ولكنها عادة ما تقوم بطرح منتجاتها الجديدة في شهر أكتوبر من كل عام.
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