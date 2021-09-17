كيفية إدراج المعلم في مدرستي التعليمية بالسعودية

كيف أقوم بـ إدراج المعلم في مدرستي ، يمكن لمديري مدارس التعليم العام ومدارس نظام المرحلة الابتدائية إضافة المعلم لمدرستي من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم ، وقد تبنت المملكة نظام التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، لذلك تلتزم المدارس الخاصة والعامة بضم معلمين على هذه المنصة ، التي تستخدم لتدريس دورات الطلاب ، حيث تعمل المدارس الخاصة والعامة جاهدة لتطهير الفصول الدراسية من أجل للطلاب ، كما اتخذت وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية.كيفية إدراج المعلم في مدرستي إلكترونيا
لا تقتصر خدمة العمل الإضافي في مدرستي على المعلمين. حيث يمكن للمعلمين إضافة الطلاب إلى حصتهم الخاصة، كما يمكن للطلاب إضافة الأصدقاء على النظام الأساسي. فيما يمكن للمعلمين أيضًا تحميل واجبات مدرستي والعمل اليومي على النظام الأساسي. لحل هذه المشكلات ، ويمكن حل عملية طباعة صفحة العمل بتنسيق pdf وحلها وإعادة تحميلها وإضافة المدرسين إلى منظومة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى رابط المنصة الخاص بمدرستي
- اختر تسجيل الدخول بحساب نور للآباء والمدراء
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول
- حدد خدمة إدارة المعلم ، انقر فوق “إدارة بيانات المعلم”
- انقر فوق إضافة وحدد مدرسًا جديدًا
- أدخل المعرف أو رقم تسجيل الأسرة للمعلم الذي تريد تسجيله على المنصة ، وانقر فوق حفظ ، وسيتم حفظ البيانات بالكامل تلقائيا.
يُطلب من قادة المدرسة إضافة طلاب جدد إلى مدرستي التعليمية ، وتسجيل الطلاب على المنصة ، والدخول إلى المدرسة من خلال مدرستي، حيث يتم إضافة الطلاب عن طريق حساب قائد المدرسة على المنصة واتباع الخطوات أدناه:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
- اختر تسجيل الدخول بحساب نور الخاص بالوالد والمسؤول
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام نور لقائد المدرسة
- أدخل كلمة المرور ورمز التحقق وانقر فوق تسجيل
- قم بتسجيل الدخول إلى خدمة إدارة الطلاب
- انقر لإضافة طالب جديد وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ومن ثم انقر فوق أيقونة تسجيل.
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كيف أقوم بـ إدراج المعلم في مدرستي ، يمكن لمديري مدارس التعليم العام ومدارس نظام المرحلة الابتدائية إضافة المعلم لمدرستي من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم ، وقد تبنت المملكة نظام التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، لذلك تلتزم المدارس الخاصة والعامة بضم معلمين على هذه المنصة ، التي تستخدم لتدريس دورات الطلاب ، حيث تعمل المدارس الخاصة والعامة جاهدة لتطهير الفصول الدراسية من أجل للطلاب ، كما اتخذت وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية.كيفية إدراج المعلم في مدرستي إلكترونيا
لا تقتصر خدمة العمل الإضافي في مدرستي على المعلمين. حيث يمكن للمعلمين إضافة الطلاب إلى حصتهم الخاصة، كما يمكن للطلاب إضافة الأصدقاء على النظام الأساسي. فيما يمكن للمعلمين أيضًا تحميل واجبات مدرستي والعمل اليومي على النظام الأساسي. لحل هذه المشكلات ، ويمكن حل عملية طباعة صفحة العمل بتنسيق pdf وحلها وإعادة تحميلها وإضافة المدرسين إلى منظومة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى رابط المنصة الخاص بمدرستي
- اختر تسجيل الدخول بحساب نور للآباء والمدراء
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول
- حدد خدمة إدارة المعلم ، انقر فوق “إدارة بيانات المعلم”
- انقر فوق إضافة وحدد مدرسًا جديدًا
- أدخل المعرف أو رقم تسجيل الأسرة للمعلم الذي تريد تسجيله على المنصة ، وانقر فوق حفظ ، وسيتم حفظ البيانات بالكامل تلقائيا.
يُطلب من قادة المدرسة إضافة طلاب جدد إلى مدرستي التعليمية ، وتسجيل الطلاب على المنصة ، والدخول إلى المدرسة من خلال مدرستي، حيث يتم إضافة الطلاب عن طريق حساب قائد المدرسة على المنصة واتباع الخطوات أدناه:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
- اختر تسجيل الدخول بحساب نور الخاص بالوالد والمسؤول
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام نور لقائد المدرسة
- أدخل كلمة المرور ورمز التحقق وانقر فوق تسجيل
- قم بتسجيل الدخول إلى خدمة إدارة الطلاب
- انقر لإضافة طالب جديد وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ومن ثم انقر فوق أيقونة تسجيل.
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