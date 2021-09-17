فيديو لتصادم "مروع" بين سيارة رياضية وقطار.. والكحول السبب

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة تصادم سيارة فاخرة من قطار سريع في بريطانيا.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية والتي نشرت الفيديو، فإن حادث التصادم وقع بمقاطعة جنوب يوركشير، وتسبب بتعرض القطار لأضرار متوسطة، في حين جرح عدد من ركابه.
ووفق تحقيقات الشرطة فإن سبب الحادث يرجع لتعاطي السائق للكحوليات، قبل انطلاقه في قيادة المركبة بسرعة، وتجاوزه الحواجز التحذيرية الخاصة بسكة الحديد.
ووجهت للسائق تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، حيث أوضح محامي الادعاء في مرافعته أن ما حدث كان يمكن أن يتسبب بكارثة كبيرة.
وفي الحكم الأولي الصادر بحق السائق، حكمت المحكمة بمنعه من قيادة المركبات مدة 4 سنوات، مع استمرار محاكمته للتوصل لحكم نهائي.
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