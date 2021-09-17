سفير البحرين : زيارة الملك لمصر تعزز مسيرة العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين فى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، اليوم الخميس، والمباحثات مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكل نقلة نوعية جديدة فى مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية والمتميزة، وزخمًا كبيرًا فى فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية.





وأكد السفير الجودر، فى تصريح له مساء أمس أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقف قلبًا وقالبًا مع جمهورية مصر العربية وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أى محاولة للمساس بالأمن القومى المصرى والعربي. وقال إن الجميع يعلم مدى متانة هذه العلاقة التى تجمع بين ملك البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، والتاريخ يشهد أن أول زعيم عربى وعالمى يزور جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا فى الأول من يوليو 2013، كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التى جاءت حبًا وتقديرًا من ملك البحرين لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب وقيادته . وأوضح سفير مملكة البحرين فى القاهرة أن الاتصالات المتواصلة والزيارات المتبادلة الدائمة بين قيادتى البلدين تتوج التطور الحاصل فى العلاقات الثنائية، معربًا عن تفاؤله بأن تكون نتائج الزيارة الملكية للقاهرة والتى لها دلالتها حيث الأهمية والتوقيت، لبنة إضافية فى توطيد العلاقات الثنائية وحماية الأمن القومى العربى من خلال تبادل وجهات النظر والتشاور المستمر وتفعيل الاتفاقات الموقعة لمواجهة المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التى تشهدها المنطقة والعالم.

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