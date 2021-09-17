الأمم المتحدة تتخلى عن شرط التطعيم للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين فى اجتماعات جمعيتها العامة، الأسبوع المقبل، إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أخطر رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بقرار المنظمة أمس الخميس فى رسالة، بعد أن كان أخبرهم بأنه يؤيد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم، وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تنفيذ ذلك.

وبحسب الوكالة، تخلى عبد الله شاهد عن هذه المحاولة بعد اعتراض روسيا. وقال جوتيريش، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح".

ومن المقرر أن يشارك العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، فى نيويورك لحضور الاجتماع السنوى الرفيع المستوى.

فيما أحجم بعض القادة عن الحضور، وسيكتفون بإرسال بيانات مصورة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعد مقر الأمم المتحدة في مانهاتن منطقة دولية، ولا يخضع لقوانين الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سبق أن تعهد مسؤولو الأمم المتحدة بالالتزام بالإرشادات المحلية والوطنية فيما يتعلق بالجائحة.

وقال مسؤولو مدينة نيويورك للمنظمة الدولية إنه بموجب قواعد المدينة، "فسيُطلب من الذين يدخلون مقر الأمم المتحدة بغرض دخول قاعة الجمعية العامة إظهار دليل على التطعيم".

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلاسيو، أول أمس الأربعاء، إن المدينة ستوفر اختبارا مجانيا لكوفيد-19 وجرعات من لقاح جونسون اند جونسون، ذى الجرعة الواحدة فى موقع خارج مقر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.