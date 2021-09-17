كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية وشروطها ، تعد منصة احسان من المنصات الخيرية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ، ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية من اجل الاستفادة ، من الخدمات التي تقدمها المنصة وذلك للأسر الفقيرة ، وأتاحت منصة احسان الخيرية لكافة الراغبين من مواطني المملكة العربية السعودية التبرع من خلال إنشاء حساب على منصة احسان الوطنية للعمل الخيري ، وتتميز منصة إحسان بتسهيل عملية التبرع في أي وقت وفي أي مكان بالمملكة أو خارجها ، والتبرع في مختلف المجالات المتنوعة التي توفرها المنصة ، ومنذ لحظة انطلاقها استطاعت أن تجمع تبرعات خيرية بمبالغ كبيرة جداً، وسنتعرف من خلال مقالنا علي طريقة التسجيل في المنصة ، وكذلك الشروط ، من خلال السطور التالية.

كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية وشروطها

يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية ، التي تعتبر من اهم المنصات المتواجدة في المملكة العربية السعودية ، والتي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات الاجتماعية والتنموية ، التي تساعد على تطوير البنية التحتية لكافة المواطنين هناك وللتسجيل في منصة احسان يجب اتباع الخطوات الآتية :

الدخول أولا إلى الرابط الإلكترونيّ لمنصة إحسان الخيرية.

الضغط على علامة التسجيل المتواجدة في الصفحة الرئيسية.

الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة المعدة للتسجيل.

الضغط على إنشاء حساب.

يتم إدخال اسم المستفيد في المكان المخصص لذلك.

إدخال البريد الإلكترونيّ في المكان المخصص له ، إدخال رقم الجوال السعودي الخاص ، وإدخال رمز التحقق في المكان المخصص.

بعد ذلك الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

وبهذه الخطوات يتم التّسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد.

شروط التسجيل في منصة احسان

يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة الوطنية الخيرية “إحسان” ولكن مع مراعاة مجموعة من الشروط وهي كالاتي :

يجب توفير المستخدم لوسائل الاتصال الفعال التي تسمح بوصول المنصة له في أي وقت.

يشترط أن يكون المستفيد من التبرع صاحب الحساب في المملكة فقط.

لا يستطيع الأشخاص خارج المملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة حيث يجب أن يكون لديهم رقم هاتف جوال سعودي.

يشترط أن يكون لدى المستخدم بريد إلكتروني صالح للتسجيل في المنصة.

تقديم الأعمال الخيرية “لمحدودي الدخل والأيتام والمساكين والفقراء.

مميزات منصة احسان

تعتبر منصة إحسان منصة سعودية وطنية للعمل الخيري ، حيث تتيح تلك المنصة الإضافة الإلكترونية للمساهمة في العمل الخيري وتنظيم جمع التبرعات تحت مظلة واحدة ، وتوفر أعلى درجات الثقة والشفافية والأمان في جمع التبرعات ، كما إن تلك المنصة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقوم المنصة بجمع التبرعات الخاصة بالمشاريع المتنوعة والمشاريع الإغاثية والتفريج عن المحتاجين ، ومن اهم مميزات المنصة ما يلي :

عملية التبرع في أي وقت و في أي مكان.

تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.

توفر المنصة للمتبرعين أعلى معايير الشفافية والأمان في الممارسات الإدارية والمالية وامن المعلومات.

تطوير المنصة بشكل مستمر مع توفير أكثر من خيار لتسريع عملية التبرع .

توفير أكثر من مجال للتبرع سواء كان مشاريع أو فرص إغاثة أو تبرعات فردية أو سجناء ، تعليمي ، واجتماعي وصحي ، وبيئي واقتصادي وتقني وغيرها”.

طريقة التبرع في منصة احسان الخيرية

يمكن التبرع السريع دون تسجيل الدخول على منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الضغط على زر “تبرع سريع” سوف تجدها في يمين الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان.

تقوم بتحديد القيمة التي ترغب في التبرع بها ثم تقوم بتحديد نوع التبرع.

ثم الضغط على “تبرع الآن” وتقوم بإدخال الاسم المكتوب على البطاقة الائتمانية ، ورقم البطاقة الائتمانية وتاريخ الانتهاء ، ورمز الأمان عبارة عن ثلاثة أرقام موجودة على ظهر البطاقة الائتمانية ، وإذا كنت ترغب بحفظ بيانات البطاقة ، عليك تسجيل الدخول بالمنصة ثم الضغط على ” إتمام عملية التبرع.

رقم منصة إحسان

وفرت المنصة الخيرية “إحسان” لكل الراغبين في التبرع رقم خاص بها ، حيث يمكن التبرع من خلال الاتصال بالجوال على الرقم التالي ” 5005″ ، ومن الممكن أيضاً إرسال الرسائل النصية بقيمة التبرع عبر الرقم الذي تم ذكره في حال كان المتبرع يرغب في ذلك وهو خاص باستفسار المواطنين في المملكة فقط حيث لم توفر المنصة رقم تبرعات دولية حتي الآن.