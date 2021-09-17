التحالف: إحباط هجوم صاروخى على جازان جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إحباطه لهجوم بأربع طائرات مسيرة ملغومة وصاروخ باليستى، حيث دمرها بعد أن أطلقتها جماعة الحوثى اليمنية صوب مدينة جازان فى جنوب المملكة العربية السعودية.





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