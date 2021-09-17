رابط نتيجة الثانوية الدور الثاني 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم // التعليم النتيجة 2/21/09/20

رابط نتيجة الثانوية الدور الثاني 2021، من أهم الكلمات البحثية من قبل 160 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا ومحاربة وسائل الغش، وأعلنت وزارة التعليم أن التصحيح يتم إلكترونياً عن طريق أربع نمازج معتمدة من الوزارة، وتراعي اللجان المختصة في التصحيح مصلحة الطلاب في المقام الأول، وكانت الامتحانات قد بدأ يوم السبت الموافق 2021/09/04 وانتهت يوم الإثنين 2021/09/13، وباشرت عملية التصحيح بعدها فوراً وأعلن مصدر مسئول بالوزارة عن أنتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية واللغة الانجليزية، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الانتهاء كلياً من التصحيح ورفع النتيجة عبر موقع الوزارة، والرابط الخاص بالنتيجة الثانوية التي أطلقته الوزارة، وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg.

أو الدخول على الرابط المباشر الخاص بنتائج الثانوية العامة g12.emis.gov.eg.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

الضغط على أستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية الدور الثاني 2021نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

تترقب الطلبة نتيجة الدور الثاني بشغف، حتى يتمكنوا من التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق للالتحاق بالجامعات العام الدراسي الجديد الذي سوف ينطلق الشهر القادم، وأعلنت وزارة التعليم العالي أن جميع الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهم أماكن في الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العلمي، حيث أن التنسيق هذا العام منخفض بنسبة 10% عن العام السابق، نتيجة تغيير أسلوب التقييم الذي أتبعته وزارة التربية والتعليم هذا العام.

موعد علان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج سوف تكون متاحة إلكترونياً للطلاب أحد أيام 21/20 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، بعد أن تكون قد اعتمدت من السيد الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبعدها ترفع على المواقع السابق ذكرها في صدر المقال.

موقع وزارة التربية والتعليم

تعمل وزارة التربية والتعليم المصرية على قدم وساق لتجهيز موقع الوزارة لرفع النتائج من خلاله، وكانت الوزارة قد أنفقت المليارات خلال السنوات السابقة في البنية التكنولوجية في كافة منشأة وزارة التربية والتعليم، حتى أصبحت كافة المدارس في مختلف المحافظات مرتبطة بالوزارة إلكترونياً، وهو ما سهل عملية التواصل المباشر بين الوزارة والمدارس، كل هذا بفضل الرؤية الواضحة لقيادات الوزارة للتطوير.