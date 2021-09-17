الاستعلام عن قرض بنك الراجحي و حاسبة التمويل الشخصية في المملكة

الاستعلام عن قرض بنك الراجحي، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ودون الاحتياج إلى الذهاب إلى فروع مصرف الراجحي الموجودة في جميع أنحاء المملكة، حيث يعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، لما يقدمه من خدمات هامه يأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل الراجحي الجديد، تمويل شخصي بدون تحويل راتب حيث هذه الخدمة يبحث عنها العديد من الأشخاص العاملين في شركات ترفض تحويل رواتبهم، ولهذا يقدم البنك هذه الخدمة وأيضا هناك خدمة اخرى من الخدمات المميزة وهى استعلام عن قروض الراجحي، و أيضا خدمة هامه جدا وهى حاسبة تمويل الراجحي والتي من خلالها تستطيع التعرف على القروض المقدمة وطرق دفع الأقساط وغيرها من المعلومات الخاصة بهذه القروض.

الاستعلام عن قرض بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمات مميزه تساعد المستفيدين على حياة كريمه وتلبية مصاريفهم الشخصية والعائلية، من خلال قروض متنوعه منها القرض العقاري مصرف الراجحي، وأيضا شراء بيت عن طريق بنك الراجحي، وغيرها من القروض الأخري التي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات كل الأسر في شراء منزل او تجديده، ويمكن استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية عن طريق الدخول على موقع البنك الإلكتروني، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على التعرف خطوات حسابة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

من خلال الدخول على رابط موقع الراجحي والتعرف على قيمة ولتماي والقسط الشهرى.

عليك بتحديد القطاع التي تعمل به سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

قم بكتابة راتبك الشهرى وأي مبلغ يتم دفعه في بنوك اخرى.

قم بكتابة العمر الخاص بك.

قم باختيار المدة التي تريد سداد القسط بها.

قم بالضغط على كلمة حساب التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحيكيفه تقديم طلب تمويل من مصرف الراجحي

لكل من يريد معرفة خطوات التقديم على طلب قرض مصرف الراجحي بطريقه صحيحه عليه اتباع الخطوات التالية.