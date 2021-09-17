جامعة الملك سعود التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

شروط التقديم فى وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، تعتبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ثاني أشهر جامعه داخل المملكة العربية السعودية ، بعد جامعة أم القرى ، والتي أمر بتأسيسها ” الملك عبد العزيز “كلية الشريعة فى مكه المكرمة ، وكان هذا عام 1369 هجريا ، كما أنها هي أول المؤسسات التعليمية الجامعية داخل المملكة العربية السعودية ، كما قد تم الاعلان عن الافتتاح ، لهذه الجامعة بشكل رسمي عام 1377 هجريا ، الموافق لعام 1957 ميلاديا ، وتسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم ، فقد ذادت أعداد البحث بشكل ملحوظ في هذا الموضوع ، لذلك نعرض لكم حلال مقال اليوم ، طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود

نتعرف على الفروع التعليمية الموجودة داخل جامعة الملك سعود ، حيث أنها تضم حوالى 24 كليه ومعهد داخل الحرم الجامعي ، وخارج الحرم الجامعي أيضا ، كما يوجد لها فروع عديدة أيضا.. داخل مدينة الرياض ، وكما تشمل العديد من التخصصات مثل : الصحية ، العلمية ، الإنسانية

أولاـ الكليات الصحية

يوجد بالجامعة كلية

طب بشرى

كلية طب الأسنان

وتم إضافة كلية الصيدلة

كلية علوم تطبيقية

كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية

ثانياـ الكليات العملية

أولا كلية العلوم

ثانيا كلية الهندسة

ثالثا كلية العمارة

ورابعا كليات علوم الحاسبات والمعلومات

وكلية إدارة الأعمال” ويضاف اليهم “كلية علوم الأغدية والزراعة

ثالثاـ الكليات الإنسانية

يوجد بالجامعة كافة الكليات الأدبية مثل :

التربية

الحقوق

كلية العلوم السياسية

بالإضافة إلي” كليات اللغات والترجمة

كلية السياحة والأثآر

التربية البدنية الرياضية

كلية المعلمين كلية المجتمع

الدراسات التطبيقية

كلية خدمة المجتمع