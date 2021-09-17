جامعة الملك سعود التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

شروط التقديم فى وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، تعتبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ثاني أشهر جامعه داخل المملكة العربية السعودية ، بعد جامعة أم القرى ، والتي أمر بتأسيسها ” الملك عبد العزيز “كلية الشريعة فى مكه المكرمة ، وكان هذا عام 1369 هجريا ، كما أنها هي أول المؤسسات التعليمية الجامعية داخل المملكة العربية السعودية ، كما قد تم الاعلان عن الافتتاح ، لهذه الجامعة بشكل رسمي عام 1377 هجريا ، الموافق لعام 1957 ميلاديا ، وتسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم ، فقد ذادت أعداد البحث بشكل ملحوظ في هذا الموضوع ، لذلك نعرض لكم حلال مقال اليوم ، طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود
نتعرف على الفروع التعليمية الموجودة داخل جامعة الملك سعود ، حيث أنها تضم حوالى 24 كليه ومعهد داخل الحرم الجامعي ، وخارج الحرم الجامعي أيضا ، كما يوجد لها فروع عديدة أيضا.. داخل مدينة الرياض ، وكما تشمل العديد من التخصصات مثل : الصحية ، العلمية ، الإنسانية
أولاـ الكليات الصحية
يوجد بالجامعة كلية
- طب بشرى
- كلية طب الأسنان
- وتم إضافة كلية الصيدلة
- كلية علوم تطبيقية
- كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية
ثانياـ الكليات العملية
- أولا كلية العلوم
- ثانيا كلية الهندسة
- ثالثا كلية العمارة
- ورابعا كليات علوم الحاسبات والمعلومات
- وكلية إدارة الأعمال” ويضاف اليهم “كلية علوم الأغدية والزراعة
ثالثاـ الكليات الإنسانية
يوجد بالجامعة كافة الكليات الأدبية مثل :
- التربية
- الحقوق
- كلية العلوم السياسية
- بالإضافة إلي” كليات اللغات والترجمة
- كلية السياحة والأثآر
- التربية البدنية الرياضية
- كلية المعلمين كلية المجتمع
- الدراسات التطبيقية
- كلية خدمة المجتمع
- ينبغي على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من أصل سعودي .
- من الواجب على المتقدم أن يكون لديه المهارة فى استخدام الحاسب الآلي .
- كما أنه يجب علي الشخص المتكلم أن يكون ممن يجيدون اللغة الانجليزية .
- يجب أن يكون لديه القدرة على حساب السنوات المعلن عنها .
- وأخيرا ن يقوم بمليء استثمار التسجيل بالمعلومات المطلوبة الخاصة .
الوسوم
شروط التقديم فى وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، تعتبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ثاني أشهر جامعه داخل المملكة العربية السعودية ، بعد جامعة أم القرى ، والتي أمر بتأسيسها ” الملك عبد العزيز “كلية الشريعة فى مكه المكرمة ، وكان هذا عام 1369 هجريا ، كما أنها هي أول المؤسسات التعليمية الجامعية داخل المملكة العربية السعودية ، كما قد تم الاعلان عن الافتتاح ، لهذه الجامعة بشكل رسمي عام 1377 هجريا ، الموافق لعام 1957 ميلاديا ، وتسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم ، فقد ذادت أعداد البحث بشكل ملحوظ في هذا الموضوع ، لذلك نعرض لكم حلال مقال اليوم ، طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود
نتعرف على الفروع التعليمية الموجودة داخل جامعة الملك سعود ، حيث أنها تضم حوالى 24 كليه ومعهد داخل الحرم الجامعي ، وخارج الحرم الجامعي أيضا ، كما يوجد لها فروع عديدة أيضا.. داخل مدينة الرياض ، وكما تشمل العديد من التخصصات مثل : الصحية ، العلمية ، الإنسانية
أولاـ الكليات الصحية
يوجد بالجامعة كلية
- طب بشرى
- كلية طب الأسنان
- وتم إضافة كلية الصيدلة
- كلية علوم تطبيقية
- كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية
ثانياـ الكليات العملية
- أولا كلية العلوم
- ثانيا كلية الهندسة
- ثالثا كلية العمارة
- ورابعا كليات علوم الحاسبات والمعلومات
- وكلية إدارة الأعمال” ويضاف اليهم “كلية علوم الأغدية والزراعة
ثالثاـ الكليات الإنسانية
يوجد بالجامعة كافة الكليات الأدبية مثل :
- التربية
- الحقوق
- كلية العلوم السياسية
- بالإضافة إلي” كليات اللغات والترجمة
- كلية السياحة والأثآر
- التربية البدنية الرياضية
- كلية المعلمين كلية المجتمع
- الدراسات التطبيقية
- كلية خدمة المجتمع
- ينبغي على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من أصل سعودي .
- من الواجب على المتقدم أن يكون لديه المهارة فى استخدام الحاسب الآلي .
- كما أنه يجب علي الشخص المتكلم أن يكون ممن يجيدون اللغة الانجليزية .
- يجب أن يكون لديه القدرة على حساب السنوات المعلن عنها .
- وأخيرا ن يقوم بمليء استثمار التسجيل بالمعلومات المطلوبة الخاصة .
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