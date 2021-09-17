رواية "مثيرة" لصفقة انتقال ميسي يكشفها مسؤول بسان جرمان

أطلق المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، ليوناردو ناسيمينتو دي أراوجو، تصريحا غريبا، تحدث فيه عن النجم الأرجنتيني المنتقل حديثا إلى الفريق ليونيل ميسي.

وفي حديث لقناة "Canal +" التلفزيونية، قال أراوجو، إن ميسي كان لا يريد ترك برشلونة والانتقال لسان جرمان.

وأضاف أراوجو: "أعتقد بصراحة أنه كان يود البقاء في برشلونة. من الواضح لي أن ميسي كان راغبا في عدم ترك البلوغرانا، وإنهاء مسيرته الكروية في الدوري الإسباني".

ونقل موقع "برشا بلوغرانا" حديث أراوجو والذي قال فيه: "اتصل سان جرمان بميسي من قبل، ولكن ذلك كان بعد شهر يناير، أي قبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع برشلونة. لم نتصل معه قبل يناير 2021".

واختتم أراوجو تصريحاته قائلا: "جاءت خطوة نادينا بعد انتهاء قصة ميسي في برشلونة. الرغبة التي أظهرها لنا النجم الأرجنتيني، حفزتنا كثيرا لضمه. أمر رائع أن يلعب لاعب مثل ميسي بقميص سان جرمان".

وكان سان جرمان قد أعلن الشهر الماضي رسميا انتقال ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا، بعدما تحدث برشلونة عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء "البرغوث" مع الفريق.

وحفر ميسي اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الدوري الإسباني لأنه اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة بعدما حقق 383 انتصارا مع برشلونة، فيما خاض أكبر عدد من المباريات بالمسابقة بواقع 778 مباراة.

وتصدر أهم لاعب بتاريخ برشلونة قائمة هدافي "البارسا" في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على الثنائي النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو وصديقه السابق في النادي الكتالوني ومهاجم أتليتكو مدريد الحالي الأوروغواياني لويس سواريز، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية الأهم في أوروبا.