جريمة "مروعة" بمصر.. يذبح والده المقعد ويعيش مع جثته يومين

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل الجريمة "المروعة" التي وقعت الثلاثاء، في منطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، حيث ذبح شاب في العقد الثالث من عمره والده المقعد.
وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة أوسيم، يفيد بعثور سيدة على جثة شقيقها المقعد والبالغ من العمر 46 عاما، كان يقيم مع نجله الوحيد بعد وفاة زوجته.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فإن السيدة اتهمت نجل المتوفى، بقتل والده، لأنه كان يتعدى عليه بالضرب والتعذيب، بسبب معاتبة الضحية للمتهم على إدمانه للمخدرات.
وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وعلى جسده أثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده، وتبين اختفاء نجله، المشتبه فيه بارتكاب الواقعة.
ووفق الصحيفة المصرية، فقد تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من الضحية بسبب معاتبته له على إدمانه للمخدرات.
وأضاف المتهم في اعترافاته بأنه أمسك بزجاجة وذبح والده القعيد، وعاش مع جثته يومين.
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
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