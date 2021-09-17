أمريكا توافق على صفقة عسكرية قيمتها 500 مليون دولار مع السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، موافقة الولايات المتحدة على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول الرئيس الديمقراطى جو بايدن إلى البيت الأبيض.





وحسبما ذكرت "رويترز"، أوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقد الذى قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، يهدف لضمان صيانة الأسطول السعودى من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز "أباتشى" و"بلاك هوك"، وكذلك الأسطول المستقبلى لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز "شينوك". كما أشار البيان إلى أن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أمريكيين اثنين، و350 موظفًا من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين. وأكدت الخارجية الأمريكية على أن "الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومى للولايات المتحدة بالمساعدة فى تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط".

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