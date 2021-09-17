فيديو.. بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية الروسية

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز التصويت الروسية أبوابها، اليوم الجمعة، فى مختلف أنحاء روسيا للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، والمقرر استمرارها 3 أيام، وسط توقعات شبه مؤكدة بفوز حزب "روسيا الموحدة" المؤيد للكرملين، حيث يتنافس 14 حزبًا على 450 مقعد فى مجلس الدوما الروسى.





وحسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية، فتحت مراكز التصويت فى منطقة "كاليننجراد" فى بحر البلطيق، صباح اليوم الجمعة، فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى. فيما بدأت شبه جزيرة "كامشاتكا" التصويت فى أقصى الشرق الروسى، قبل ذلك بتسع ساعات.

ومن المقرر أن يختتم التصويت فى 00:21 مساء الأحد، مع إغلاق مراكز الاقتراع فى مقاطعة كالينينجراد غربى روسيا. وينتخب المواطنون البرلمانات المحلية ورؤساء الأقاليم ومجالس البلديات أيضًا فى العديد من المناطق.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إنه خلال هذه الانتخابات سيستخدم التصويت الإلكترونى عن بعد لأول مرة على نطاق واسع، لافتة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات لمحاربة وباء فيروس كورونا، مع تطعيم 92% من أعضاء اللجان الانتخابية المحلية فى روسيا.

كما أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن حملة الدعاية الانتخابية جرت بدون مخالفات جدية وبهدوء، مضيفة أن نحو 150 ألف مواطن روسى قد أدلوا بأصواتهم أثناء التصويت المبكر، الذى انطلق فى 3 سبتمبر الجارى، للروس المقيمين فى الخارج.