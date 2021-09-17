قرض إمكان بنك الراجحي تعرف على شروط قرض إمكان بنك الراجحي والمستندات، حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم تمويل شخصي محدود لكل العملاء في البنوك السعودية، والذي يقدم عن طريقة مجموعة من القروض والبرامج التمويلية للعملاء سواء كانوا من المواطنين في المملكة العربية السعودية أو المقيمين فيها، ويعمل هذا التّمويل في تقديم الحلول للكثير من المشاكل الماليّة التي تقابل الكثير من الأشخاص، حيث يعنل على إنعاش وتعزيز الاقتصاد في المملكة، ولكي يتم الحصول على القروض التمويلية يجب أن يتم توافر مجموعة من الشروط، والمستندات ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض هذه الشروط والمستندات ليتم الحصول على القرض، تعرف أيضا على خطوات طلب إعفاء الراجحي وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها

قرض إمكان بنك الراجحي

تعتبر إمكان شركة للتمويل داخل المملكة العربية السعوديّة تعمل على تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تتناسب مع جميع احتياجات الشرائح المختلفة في المجتمع، كما يتم خضوع الشركة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، وجميع الحلول التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والجدير بالذكر أنها تقدم أفضل تمويل شخصي سهل وسريع وذات فوائد منخفضة عن طريق تطبيقها، كما أنها لا تتطلب شروط معقدة، كما تتمكن من التقديم للحصول على قرض بدون كفيل، ولا يتطلب أن تكون الشركة معتمدة عند البنوك.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على القرض من السعوديین الذين يعملوا في القطاع الخاص ، أو القطاع الشبة حكومي، أو القطاع الحكومي.

أن يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 20 عامًا، ويقل عن 60عامًا.

وبالنسبة للمتقاعد يجب ألّا يزيد عمره عن 70 عاما، وبالنسبة للعسكريین يعتمد عمر التقاعد على الوقت والرتبة العسكريه.

ألا يقل الدخل الشھري للمتقدم للحصول على القرض عن 2,000 ریال سعودي، وبالنسبة للمتقاعد لا يقل الدخل الشھري عن 1,900 ریال.

أن يكون للمتقدم سجل ائتماني.

أن يكون لدي المتقدم حساب نشط داخل الراجحي.

لا يتطلب لوجود كفيل.

شروط الحصول على قرض إمكان الراجحيالمستندات المطلوبة للحصول على القرض

يجب توافر مجموعة من المستندات للحصول على قرض إمكان الراجحي وأهم هذه المستندات كما يلي:

إرفاق بطاقة الهوية الوطنية.

إرفاق التعريف بالراتب.

كشف حساب بأخر ثلاث شهور من البنك معتمد من الجهة المودعة للراتب.

شهادة الأجور من قبل التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص.

الرقم الخاص بشركة تمويل إمكان الراجحي

كما قامت شركة التمويل إمكان الراجحي بتوفير رقم هاتف مخصص. وذلك لكي يتمكن العميل من التواصل معها وكذلك تقديم طلب التسجيل بها. حيث إنه لكي يستطيع العميل الذي لديه الرغبة في الحصول على قرض إمكان من الاتصال على الرقم 920011038 وسوف بتواصل معه أحد موظفي خدمة العملاء. كما يتمكن العميل أيضاً من معرفة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.