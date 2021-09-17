تمويل شخصي سريع من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية للمحتاجين بتسهيلات خاصة جداً

تعد منصة سلفة من أهم وأوائل المنصات المصرحة من البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم التمويل الإستهلاكي المصغر للمواطنين بإستخدام تقنية Fintech، وهي تقنية مالية مزودة بخاصية الذكاء الإصطناعي لتسعير عملية التمويل المالي والعمليات الإئتمانية، حيث تعمل المنصة الإلكترونية بشكل أساسي على تقديم تمويل شخصي لغير المقتدرين، والمحتاجين للتمويلات المالية الشخصية بأبسط الشروط الممكنة.

شروط ومتطلبات الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

توفر منصة سلفة السعودية أبسط التسهيلات لعملائها السعوديين على طلب التمويلات الشخصية بشكل مستمر، ويصل حجم التمويل في المرة الواحدة إلى 5 آلاف ريال سعودي، ولا يتطلب إلا بعض الشروط البسيطة، وإليكم التفاصيل:

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع بشرط أن تكون جنسية الطالب سعودية وكذلك يمتلك الهوية الوطنية السعودية. وكذلك يشترط على المتقدم لطلب التمويل الشخصي أن يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي شهرياً. كما يجب للموافقة على التمويل الشخصي عبر منصة سلفة أن يعمل العميل المتقدم للطلب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالقطاع الحكومي بالسعودية، أو مدة لا تقل عن ستة أشهر بالقطاع الخاص بالمملكة.

يعد التمويل الشخصي عبر منصة سلفة للمواطنين في المملكة العربية السعودية من أسهل التمويلات الشخصية الموجودة في المملكة والمقدمة بهامش ربح بسيط.

لا يشترط التمويل بمعاد معين لنزول الراتب الشهري لطالب التمويل، ولكن على حسب موعد نزول الراتب.

من أهم مزايا التمويل الشخصي عبر منصة سلفة أنها توافق الأحكام الشرعية الإسلامية بالمملكة السعودية.

قم بزيارة منصة سلفة الإلكترونية عبر رابط منصة سلفة. قم بتسجيل الدخول على منصة سلفة بالرقم الوطني السعودي. بعد الضغط على أيقونة طلب التمويل قم بتحديد قيمة التمويل الشخصي على ألا تزيد قيمة النقل المادي عن خمسة آلاف ريال سعودي. سجل البيانات المطلوبة عبر المنصة لطلب التمويل. بعد توافر الشروط المطلوبة سوف تقوم بإستلام المبلغ المتفق عليه إلكترونياً بمنتهى السهولة من سلفة.

خصائص ومميزات التمويلات الشخصية عبر منصة سلفةطريقة طلب السلفة عبر منصة سلفة السعودية