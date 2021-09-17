جوتيريش يدعو للتفاعل مع حركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال جوتيريش: "أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تتفاعل مع طالبان، ويجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور مهم للغاية فى دعم الشعب الأفغانى فى هذه اللحظة الصعبة، وتعبئة المجتمع الدولى لتقديم مساعدة إنسانية فعالة إلى الأفغان".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الخدمات الأساسية فى أفغانستان باتت على حافة الانهيار، وأن "العديد من الأفغان قد ينفد لديهم الطعام بنهاية الشهر الجارى، كما تواجه البلاد جفافًا شديدًا".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة بحاجة إلى 606 ملايين دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى 11 مليون شخص فى أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المقبلة.