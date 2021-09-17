نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل محبي السيارات إليكم مميزات وعيوب سيارة شيفروليه أوبترا 2021 وسعرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر شيفروليه اوبترا 2021، نقدم لكم سعر شيفروليه اوبترا 2021 حيث يختلف سعرها على حسب ما جاءت به من مميزات وعيوب وخصائص تجعلها الاختيار الأمثل للراغبين في شراء السيارات الجديدة، ويأتي تصميم شيفروليه اوبترا2021 بعدد من المميزات سنتعرف عليها في السطور القادمة.

مميزات وعيوب سيارة شيفروليه أوبترا 2021

تأتي سيارات شيفروليه أوبتر بمميزات وخصائص تجعلها تأتي على مقدمة العديد من السيارات المنافسة لها من هذا الطراز، حيث تعتمد سيارات شيفروليه أوبترا الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة تبدأ من 1.5 لتر وقوة 1500 سي سي، كما يمتاز التصميم لها بقوة قدرها 110 حصان تقريبا وعزم دوران يصل إلى أكثر من 147 نيوتن/متر.

كما تتميز سيارات شيفروليه أوبترا بأنها مزودة أيضا بمنظومة الجر الأمامي للعجلات، حيث تصل سرعتها القصوى إلى ما يقرب من 170 كم في الساعة.

ومن أبرز مميزات سيارات شيفروليه أوبترا الجديدة أنها مزودة بعدة مواصفات وتجهيزات تجعلها الأكثر أمانا من أهم تلك التجهيزات الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل التي تمنع الانغلاق ونظام الفرامل الالكتروني EBD وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 405 لتر، كما أن وضعية القيادة داخل سيارات شيفروليه واحدة من أبرز مميزاتها ، حيث ترتفع السيارة عن الأرض بمساحة مناسبة، الأمر الذي يساعد عل القيادة بشكل مريح لأنها تناسب كشف الأرض كليا.

عيوب شيفروليه اوبترا الجديدة 2021

نجد أن التصميم الحديث لسيارات شيفروليه اوبترا يأتي خاليا من بعض التجهيزات الداخلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أبرزها الشاشة الوسطية، كما أن معظم الخامات الداخلية المصنوعة للسيارة مصنوعة من خامات بلاستيكية ضعيفة.

كما يأتي تصميم شيفروليه الداخلي بمقاعد مصنوعة من القماش ونظام ثبات ضعيف يمكن ملاحظته بشكل ملحوظ خلال السرعات العالية، كما لا يتضمن التصميم وجود نظام خاص للتحكم في الهاتف والصوت من خلال استخدام المقود.

أسعار سيارات شيفروليه اوبترا 2021

بلا شك تختلف أسعار شيفروليه اوبترا الجديدة على حسب الشكل والتصميم والمواصفات، حيث تتوافر سيارات شيفروليه اوبترا موديل هذا العام داخل الأسواق بعدد من الفئات المختلفة من حيث التجهيزات والشكل والإمكانيات المزودة بها السيارات، ويتراوح سعر الفئة الأولي منها حوالي 198 ألف جنيه، كما يبلغ سعر الفئة الثانية والثالثة على الترتيب 204 ألف جنيه و215 ألف جنيه.