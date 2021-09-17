كيفية استخراج شهادة المسكن الأول في المملكة العربية السعودية

شروط استخراج شهادة المسكن الأول وكيفية استخراجه, يريد الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية والذين يرغبون في امتلاك المسكن للمرة الأولى في معرفة كيفية التسجيل للحصول علي هذه الشهادة واستخراجها وما هي أهم الشروط الموضوعة لذلك, حيث كما هو معروض انه عندما يقوم الشخص بتملك مسكن للمرة الأولى في حياته فإنه سوف يتم إعفاءه من الضريبة العقارية, وقامت وزارة الإسكان السعودي بتوفير هذه الخدمة بشكل إلكتروني لجميع الأشخاص لكي يقوموا باستخراج هذه الشهادة.

شروط استخراج شهادة المسكن الأول بالمملكة العربية السعودية

تم وضع عدد من الشروط والأحكام من قبل وزارة الإسكان السعودي حتي يتمكن أي شخص يريد الحصول على فرصة الحصول على شهادة المسكن الأول ويتم إعفاءه من الضريبة العقارية, والشروط والأحكام هي.

لابد أن يكون صاحب العقار أو المسكن سعودي الجنسية. إذا كان الشخص مسجل علي اسمه أي عقار أو مسكن آخر فإنه لن يقدر علي الحصول علي هذه الشهادة. لا يجب أن يتعدى قيمة المسكن المليون ريال سعودي. إذا حصل الشخص علي أي تمويل أو قرض عقاري من الصندوق العقاري أو من أحدي البنوك التجارية فإنه لن يقدر أيضاً من الحصول على شهادة المسكن الأول. في حالة أن العقار أو المسكن غير مؤهل للسكن فإن الشخص لن يستطيع الحصول علي شهادة المسكن الأول. لابد من توفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة ولابد أن تكون صحيحة وليس بها أي تلاعب حتي لا يتم التعرض للمسألة القانونية.

خطوات الحصول على شهادة المسكن الأول بالمملكة العربية السعودية

تستطيع بكل سهولة الآن أن تقوم بالحصول على الشهادة الخاصة بالمسكن الأول لك بطريقة إلكترونية, وذلك حتي يتم إعفاءك من الضريبة العقارية, ولكي تتمكن من التسجيل والحصول عليها قم باتباع الآتي.