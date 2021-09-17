روسيا تنجح فى اختبار منظومة جديدة مضادة للصواريخ

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "فى ميدان سارى - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية (بكازاخستان)، نجحت وحدات الدفاع الجوى والصاروخى التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية فى إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ". وحسبما أوردت قناة "روسيا اليوم"، قال قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرخى جرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته. وأضاف أن "الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضى بالدقة اللازمة".

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