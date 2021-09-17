وزير مالية لبنان يوقع عقد تدقيق جنائى مع «ألفاريز آند مارسال»

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة المالية اللبنانية، أن الوزير يوسف الخليل وقع عقدًا جديدًا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، اليوم الجمعة، لإجراء تدقيق جنائى لمصرف لبنان المركزى.





وفى بيان لها، قالت وزارة المالية اللبنانية: "ستقدم الشركة التقرير المبدئى للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. وكانت خطة التدقيق التى تعد شرطا رئيسيا لتقديم المساعدات الخارجية للبنان، تعثرت فى نوفمبر الماضى، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التى تحتاجها من مصرف لبنان.

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