شروط الحصول على الضمان الاجتماعي وكيفية التقديم على الضمان الاجتماعي بالسعودية

الضمان الاجتماعي يعد واحدا من أفضل الخدمات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن مبالغ مالية يتم صرفها بشكل شهري وبشروط محددة من قبل الوزارة ، وتقدم تلك المبالغ الي فئاتمحددة يتم اختيارها أيضا وفقا لشروط ومعايير محددة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

هذا ولقد اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل خدمات التقديم على الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني وذلك من أجل التسهيل والتيسير والتسهيل على المواطنين، كما يمكن أيضا التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من خلال الذهاب إلى المكاتب المخصصة للتقديم على خدمات الضمان الاجتماعي، ومن أبرز الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل.

كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي

يمكنك الحصول على الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

في البداية عليك تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والأمنية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ثم عليك كتابة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من إدخال بيانات المستفيد بدقة، وادخال كافة التفاصيل والبيانات المطلوبة للأسر المقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي مع إدراك قيمة الدخل الشهري للأفراد.

كما يجب عليك رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع في المكان المحدد لها.

بعد الانتهاء من كتابة وإدخال البيانات قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب في حال قبول الطلب يتم التواصل مع المستفيد من خلال رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن أهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ، حيث جاءت تلك الشروط لتطبيق على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ومن أبرز تلك الشروط

يتوجب على المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي ألا يتجاوز عمره عن ٣٥عام.

كما يشترط أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية أو يكون مقيما إقامة دائمة داخل المملكة.

يشترط أيضا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون دخل العائد للأسرة أقل من الدخل المحتسب، على أن يكون المستفيد غير مسجلا في هيئة التأمينات الاجتماعية.