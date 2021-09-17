طريقة تحديث بياناتك الوظيفية من منصة مسار ورابط التحديث بالمملكة

طريقة تحديث بياناتك الوظيفية من منصة مسار ورابط التحديث خدمة مقدمة للموظف السعودي، من منصة مسار والتي تعد احد المنصات الوطنية الإلكترونية، التي تقوم بتطويرها الموارد البشرية، بالية تتوافق مع اللوائح التنفيذية، وأنشأت المنصة بهدف تعزيز التحول الرقمي للخدمات، المقدمة للمواطنين والوافدين للملكة علي حدا سواء، وتقوم المنصة بترقية الموظفين عبر الترقيات الاستثنائية، بالإضافة إلي تغيير معلوماتهم عبر بياناتي، ثم تقدم مسار الكثير من الخدمات المختلفة للمواطن، ويستطيع الموظف طلب أي من الخدمات المتوفرة، عبر النقر على الخدمة وبعدها استخدامها، وتم أطلاق المنصة في 2020، من قبل وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة، عليك بقراة المقال للاستفادة

تحديث بيانات مستفيد الضمان الاجتماعي وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمملكة

طريقة تحديث بياناتك الوظيفية من منصة مسار ورابط التحديث

قبل أي شئ يجب التسجيل أولا في المنصة، فيمكن لموظفي الخدمة المدنية التسجيل في منصة مسار عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمنصة مسار بالمملكة. ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، أو اسم المستخدم في ابشر. إدخال كلمة المرور، وتأكيدها مرة اخري. تعبئة رمز التحقق. إدخال البريد الإلكتروني، ثم كتابة رمز التحقق المرسل علي البريد الإلكتروني. ستفتح لك صفحة بها جميع بياناتك.

شروط استخدام منصة مسار

هناك شروطا يجب توافرها، للموظف الراغب في استخدام المنصة، وهذه الشروط:

أن يكون الموظف سعودي الجنسية. ثم يعمل في أي هيئة حكومية أو علي المعاش. أن يكون مسجلا في وزارة الخدمة المدنية. ثم لا يكون قد سبق له التسجيل في الخدمة، عن طريق بياناتي للخدمات الإلكترونية. يمتلك حساب علي منصة ابشر الإلكترونية.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمنصة مسار. ثم الضغط علي تسجيل الدخول. ضع كلمة المرور، ورمز التحقق. الضغط علي بياناتي الوظيفية من خدمات الأفراد. ثم إنشاء الطلب. ستفتح صفحة ستقوم بتحديث البيانات الشخصية. ثم البيانات الوظيفية، المؤهلات التعليمية. الموافقة علي الشروط والأحكام. تحديد سبب الطلب، تحديث البيانات، وإرسال الطلب. ستظهر رسالة انك قمت بالعملية بنجاح، ويظهر رقم الطلب أمامك، موافق. وبذلك، تكون قد تمت عملية تحديث البيانات بنجاح. وتفتح صفحة بها كافة المعلومات بالتحديث التي تخص الموظف.

أن يكون الموظف سعودي الجنسية. ثم يكون له صلاحية الترقية. امتلاك حساب في النفاذ الوطني الموحد.

تحديد الدرجة والمقصود بها، درجة الراتب المستحق حاليا. ثم تحديد المسمي الوظيفي، الوظيفة الرسمية التي يشغلها الموظف حاليا. تاريخ شغل الوظيفة، وهو تاريخ مباشرة العمل في الجهة الحكومية، بالمسمي الوظيفي الجديد. ثم بداية الخدمة، تاريخ مباشرة العمل في الجهة الحالية.

طريقة تحديث البيانات علي مسارشروط الحصول علي الترقيةتحديث البيانات الوظيفية للموظف عبر منصة بياناتي

اقرأ هذا المقال خدمات منصة مسار للموظفين التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة.