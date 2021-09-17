أبو الغيط يطالب الأطراف الصومالية بإعلاء مصلحة البلاد

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام يتابع عن كثب وبكل اهتمام وقلق هذه التطورات، وأنه يدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق أى اعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل أى خلافات فى وجهات النظر والبناء على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً لعقد الانتخابات العامة فى البلاد فى موعدها.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب التى عقدت الأسبوع الماضى على هامش الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة كان قد تناول سبل دعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الرئاسية فى البلاد، واستمع إلى شرح مفصل من وزير خارجية الصومال حول احتياجات الصومال فى هذه المرحلة.
وأضاف المصدر أن نجاح الجهود العربية والدولية المبذولة يحتاج من الأطراف الصومالية تجاوز اختلافاتهم وتركيز تعاونهم على سبل عقد الانتخابات فى الأوقات السابق الاتفاق عليها قبل نهاية هذا العام بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالى فى الأمن والاستقرار والتنمية.
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