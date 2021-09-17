رئيس الصين يرفض التدخل الخارجى فى شؤون بلاده

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية فى الصين، دعا جين بينج إلى دعم الدول بقوة لاستكشاف مساراتها التنموية وأنماط الحكم التى تناسب أوضاعها الداخلية، مؤكدًا على أن "مستقبل التنمية والتطور فى بلدنا ينبغى أن يكون فى زمام قبضتنا". جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون فى طاجيكستان، عبر اتصال فيديو.

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