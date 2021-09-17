جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين فى مؤتمر منظمة شنغهاى للتعاون، المنعقد فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، وهو التكتل الأمنى الذى تقوده روسيا والصين.
وأكد بوتين على دعم روسيا لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، مضيفًا أن القوى العالمية تدرس فك تجميد الأرصدة الأفغانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: روسيا بحاجة للعمل مع طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.