بوتين: روسيا بحاجة للعمل مع طالبان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين فى مؤتمر منظمة شنغهاى للتعاون، المنعقد فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، وهو التكتل الأمنى الذى تقوده روسيا والصين.

وأكد بوتين على دعم روسيا لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، مضيفًا أن القوى العالمية تدرس فك تجميد الأرصدة الأفغانية.