إسرائيل: إحباط تهريب أسلحة عبر غور الأردن

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى للإعلام العربى، أفيخاى أدرعى: "أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل فى منطقة غور الأردن، حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة"، على حد زعمه. وأضاف أدرعى: "القوات أحبطت المحاولة، وضبطت 23 قطعة سلاح وحولتها الى الشرطة".

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