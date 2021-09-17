نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول في العراق جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية iq results

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول في العراق، نقدم لكم النتيجة علي مستوي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية iq results، والذي يعتبر اهم موقع الكتروني تعليم مخصص للتعليم عن بعد في العراق بعد جائحة كورونا، وهو منوط بكافة اعمال العملية التعليمية وعرض النتائج بالإضافة إلى اعتبارة المنصة والمرجع المستمر والاساسي للطلاب في كل الصفوف التعليمية بالعراق، ويترقب الموقع ملابين من الطلاب للحصول علي نتائج الأقسام العملية والادبية والتمهيدي فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقية، ونوافيكم بكل التفاصيل التي تبحثوا عنها بشأن النتيجة من خلال هذا المقال، حيث إن كثافة بحث الطلاب تشير الي مدي قلقهم بشأن النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول

نقدم لكم رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول في العراق جميع المحافظات، وذلك لتحصل نتائج كلا المواد الدراسية عبر الموقع الإلكتروني دون التوجة الي المدارس النظامية لمنع التزاحم وانتقال عدوي كورونا، ياتي ذلك في ظل فاعليات وحرص الدولة علي سلامة الطلاب، ومن المرتقب حسب بعض التقارير إن تظهر النتيجة بحلول نهاية الشهر الجاري، او في حالة التاخير تكون بداية اكتوبر المقبل، وعلية فإننا نستمر في متابعة الموعد معكم لنضع لكم رابط تحصيل النتيجة فور تفعيلة، خاصة وانة من المتعارف علية إن النتيجة قد تتاخر الي حد يصل الي 14 او 20 يوم او اكثر من ذلك، ولاكن وزراة التربية والتعليم في العراق اكدت ضرورة عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية لعرض النتيجة، لمنع حدوث القلق والتوتر كما وقع الامر في نتيجة الثالث متوسط.

رابط وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الخدمات الالكترونية لطلابها، ولم تقتصر الموقع علي صفوف دون غيرها، بل جعلتها متاحة لكل الطلاب في مختلف الصفوف، من الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويمكن الحصول علي نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، باعتبارة الموقع الرسمي أو عبر موقع نتائجنا وموقع السومرية نيوز، واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

آلية استخراج نتيجة الدور الأول 2021 الصف السادس الاعدادي

عليكم إتباع آلية بسيطة للحصول علي نتائج السادس الاعدادي 2021 باتباع التالي