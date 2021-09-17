تعديل العنوان الوطني في توكلنا وطريقة إضافة عنوان التابعين

تعديل العنوان الوطني في توكلنا من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد المسجلين في تطبيق توكلنا حيث قد يلجؤون إلى الانتقال من مقر إقامتهم ولذا يتوجب عليهم تغيير الموقع في توكلنا كذلك، وذلك ليتم تحديث العنوان الوطني الخاص بهم داخل التطبيق وإتاحة الوصول إليهم في أي وقت ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تعديل العنوان الوطني في توكلنا.

تعديل العنوان الوطني في توكلنا

يمكن تعديل العنوان الوطني في توكلنا من خلال المرور ببعض الخطوات الميسرة والتي تتلخص فيما يلي:

يقوم المستخدم بالدخول إلى تطبيق توكلنا على الهاتف.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم النقر على الخدمات، ومنها يتم اختيار العنوان الوطني.

يقوم البرنامج بعرض كافة العناوين المسجلة في حساب المستخدم.

الضغط على علامة التعديل والمتمثلة في الثلاث نقاط بجانب كل عنوان.

يتم فتح العنوان الوطني الحالي ويتم التعديل عليه بالعنوان الجديد.

وبعد الانتهاء من تعديل العنوان يتم النقر على إثبات العنوان ويتاح للمستخدم طباعة العنوان.

خطوات تعديل العنوان الوطني في توكلناطريقة إضافة عنوان وطني للتابعين في توكلنا

أتاح التطبيق للمسجلين إمكانية إضافة العناوين الخاصة بالتابعين من خلال الطريقة التالية:

الولوج إلى التطبيق عبر الهاتف الجوال.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم الضغط على خدمات.

من خلال قائمة الخدمات يتم اختيار العنوان الوطني.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى تبويب إضافة عنوان جديد.

يطلب التطبيق بعض البيانات الخاصة بالعنوان الوطني المراد إضافته أو يتم اختيار العنوان أليًا من خلال الخريطة الموجودة بالبرنامج.

بعد الانتهاء من إضافة العنوان يتم الضغط على كلمة حفظ.

الحصول على العنوان الوطني من البريد السعودي

يمكن للمواطنين الحصول على العنوان الوطني الخاص بهم من خلال الموقع الخاص بالبريد السعودي والذي قام بتوفير خدمة الحصول على العنوان الوطني تسهيلًا على المواطنين ومنعًا لإهدار الوقت ويتم الحصول على العنوان من خلال الخطوات التالية: