النصر والاتحاد في قمة كروية سعودية بدوري محمد بن سلمان

يترقب جماهير الكرة السعودية القمة الكروية المرتقبة بين فريقي النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي ولكل فريق قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية كما يمتلك الفرقان عدد من النجوم المحليين والمحترفين مما يجعل المباراة أحد المباريات القوية والتي يتمتع الجماهير بمشاهدتها ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول برصيد تسع نقاط من أربع مواجهات خاضها الفريق في البطولة بينما يأتي فريق النصر في المركز الثامن برصيد ست نقاط جمعها الفريق من ثلاث مواجهات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على القمة الكروية بين فريقي النصر والاتحاد بالدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر بدوري محمد بن سلمان

سوف تقام قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي بين فريقي النصر والاتحاد يوم السبت الموافق 18/9/2021 على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي ويتم نقل كافة مباريات دوري محمد بن سلمان عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية.

مشوار الفريقين في البطولة حتي الآن

لعب نادي الاتحاد أربع مباريات هزم في مباراة وحيدة وحقق الفوز في ثلاث مباريات ويحتل الصدارة برصيد تسع نقاط ويسعى إلى استمرار حصد النقاط من أجل البقاء في الصدارة والمنافسة على اللقب بحصد نقاط المباراة وحقق فريق الاتحاد الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري عندما فاز على فريق أبها بسداسية مما يجعل معنويات ألاعبين مرتفعة قبل لقاء النصر وعلى الجانب الآخر يأتي فريق النصر في المركز الثامن برصيد ست نقاط جمعها من ثلاث مباريات فقط خاضها في الدوري بسبب مشاركة الفريق بدوري أبطال أسيا فاز النصر في مباراتين وتلقي هزيمة في مباراة الفيصلي عندما فاز عليه بهدفين مقابل هدف وتأتي مباراة الاتحاد والنصر بعد تحقيق فريق النصر الفوز في دور ال16 بدوري أبطال أسيا على فريق تراكتور بهدف دون مقابل يوم الثلاثاء الماضي مما اعطي للاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة وبالروح المعنوية العالية لدي الفريقين يجعلنا سوف نري قمة كروية سعودية شديدة الحماس والجدية لدي الفريقين حيث يطمع كل منهم لتحقيق الفوز.