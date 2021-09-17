موعد مباراة الهلال والاتفاق بدوري محمد بن سلمان الجولة الخامسة

يواصل فريق الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام فريق الاتفاق وكان الهلال السعودي في مباراته الأخيرة بالبطولة قد تعادل بدون أهداف مع فريق الباطن ويسعى الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات لضمان الحفاظ على لقبه ويدخل لاعبي الهلال مباراة الاتفاق بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في دور ال16 بدوري أبطال آسيا على فريق استقلال طهران بهدفين دون مقابل بينما تعادل فريق الاتفاق في مباراته الأخيرة من الدوري السعودي أمام فريق الرائد بهدفين مقابل هدفين، ويتابع الجمهور مباريات الجولة الخامسة التي تشهد قمة كروية بين الاتحاد والنصر بكل شغف، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات فقط خاضها الفريق في البطولة ويأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد ست نقاط بجدول البطولة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة الهلال والاتفاق القادمة بدوري محمد بن سلمان.

موعد مباراة الهلال والاتفاق القادمة بالدوري السعودي

يلتقي فريق الهلال مع فريق الاتفاق بالجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان يوم السبت الموافق 18/9/2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت السعودية السابعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب فيصل بن فهد بقيادة الحكم القطري سلمان الفلاحي.

أبرز غيابات فريق الهلال السعودي في المباراة

يعاني فريق الهلال من غياب عدد من أبرز نجومه عن مواجهة الاتفاق القادمة ومن أبرز غيابات الفريق عبد الله عطيف وسلمان الفرج ومحمد البريك الذي أصيب مؤخراً أثناء تدريبات الفريق.

أنباء عن عودة الكويكبي لقائمة الاتفاق قبل مواجهة الهلال

كان نجم فريق الاتفاق الاعب محمد الكويكبي قد تعرض للإصابة في مواجهة فريقه أمام الشباب بالجولة الثالثة من عمر البطولة وقد أعلن نادي الاتفاق مؤخراً عن تعافي الكويكبي من الإصابة ومن المحتمل بشكل كبير مشاركة اللاعب في مواجهة فريقه أمام فريق الهلال.

هذا ويعد الدوري السعودي أحد أكبر الدوريات العربية لكرة القدم حيث يضم مجموعة كبيرة من المحترفين بالإضافة إلى نجوم كرة القدم السعودية مما أعطي الدوري السعودي المزيد من القوة ليكون أحد أشهر دوريات كرة القدم في آسيا والعالم العربي وله جمهور كبير ومتابعين من مختلف الدول