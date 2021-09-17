طريقة تغيير رقم الجوال في قياس 1443 وتعديل الملف الشخصي

طريقة تغيير رقم الجوال في قياس 1443 من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المستفيدين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة وذلك في حالة فقدان رقم الجوال المسجل فعليًا أو شراء رقم جديد، وينبغي على الأفراد معرفة طريقة تحديث بيانات قياس لضمان وصول الاشعارات إليهم، ولذلك يقوم الأفراد بالبحث عن طريقة تعديل الملف الشخصي في قياس في حالة تغيير أي من البيانات المسجلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تغيير رقم الجوال في قياس 1443.

طريقة تغيير رقم الجوال في قياس 1443

تم إتاحة طريقة تغيير رقم الجوال في قياس 1443 من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس بالإضافة إلى إمكانية تغيير الرقم عبر التواصل مع الدعم الفني قياس.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع قياس.

يطلب الموقع تسجيل الدخول ويتم من خلال إدخال رقم السجل الخاص بالمستخدم، وكذلك كلمة المرور.

تفعيل مربع الاستخدام البشري، ومن ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

يتم ظهور قائمة المستخدم ومنها يتم الضغط على اسم المستخدم ليظهر قائمة بها المعلومات الشخصية.

يقوم المستخدم بالنقر على المعلومات الشخصية وإضافة الرقم الجديد.

يتم تأكيد رقم الجوال الذي تم إدخاله ومن ثم الضغط على كلمة حفظ التعديلات.

يقوم قياس بالتحقق من الجوال واعتماده كجوال جديد للمستخدم.

خطوات تغيير رقم الجوال في قياستغيير رقم الجوال في قياس من خلال الدعم الفني

أتاح المركز الوطني بالمملكة العربية السعودية للقياس إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيدين من خلال الدعم الفني على أن يتم التواصل مباشرة مع الدعم الفني عبر الرقم 920033555 ومن ثم طلب تغيير رقم الجوال وينبغي أن يتم التوصل مع الدعم الفني فقط في حالة وجود مشكلة في تغيير الرقم عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني، وعلى الأفراد الراغبين في تغيير رقم الجوال الخاص بها في قياس الاتصال بالدعم الفني من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

تعديل الملف الشخصي في قياس 1443

يتم تعديل الملف الشخصي للأفراد من خلال الدخول إلى موقع قياس ومن ثم التوجه إلى المعلومات الشخصية بعد تسجيل الدخول مباشرة، يقوم بعد ذلك المستخدم بتعديل الملف الشخصي والضغط على كلمة حفظ لإتمام تعديل البيانات بنجاح.