رئيس الصين يتعهد بمساعدات إضافية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، بتقديم المزيد من المساعدات لأفغانستان فى حدود قدراتها، مؤكدًا على "الأطراف المعنية" فى أفغانستان بضرورة استئصال شأفة الإرهاب.





ووفقاً لتقرير عن قمة إقليمية نشرته وسائل الإعلام الرسمية فى الصين، قال الرئيس جين بينج فى اجتماع لزعماء منظمة شنغهاى للتعاون، اليوم، إن "بعض الدول يجب أن تتحمل مسؤولياتها الواجبة فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية فى أفغانستان بما أنها ساهمت فى خلق هذا الوضع". وحسبما نقلت "رويترز"، أضاف الرئيس الصينى أنه يجب توجيه أفغانستان لتصبح أكثر انفتاحًا وشمولية، وتنتهج سياسات داخلية وخارجية معتدلة، ومؤكدًا على دول منظمة شنغهاى بضرورة التعاون والمساعدة فى انتقال السلطة بشكل سلس فى أفغانستان. وتضم منظمة شنغهاى 8 دول، هى: "الصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكسان وأوزبكستان".

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