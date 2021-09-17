كيفية الاستفادة من فيتامين د بشكل كامل والمصادر الغذائية له

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فيتامين د عنصر غذائي أساسي لكن معظم ألناس لا يحصلون على ما يكفي منه. بعض الدراسات تقول إن نسبة تصل الى 100% تفشل في استهلاك 400 وحدة دولية فقط من نظامهم الغذائي كل يوم. علاوة على ذلك، ما يقرب من نصف السكان لا يتسفيدون بالنسبة الكاملة لفيتامين أشعة الشمس (مع الأخذ في الاعتبار جميع المنافذ من الشمس والنظام الغذائي وما إلى ذلك)، وهوشئ غير صحي المرة. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص – وهناك فرصة جيدة جدًا للإستفادة من فيتامين د – فمن المهم أن تفعل ما يمكنك فعله للحصول على المزيد من فيتامين د في حياتك. إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا الفيتامين المهم – وكيفية رفع مستوياتك (والحفاظ عليها).ما هي المصادر الرئيسية لفيتامين د؟
بالنظر إلى مقدار فيتامين (د) الذي يحتاجه الشخص العادي من أجل صحته، فهو إنجاز يصعب تحقيقه من خلال الطعام وأشعة الشمس وحدها. إليك ما يجب معرفته حول الطرق الثلاث المختلفة التي يمكنك من خلالها تحقيق النتائج عن طريق المزيد من العناصر الغذائية الهامة.أطعمة موجود بها فيتامين د
يوجد فيتامين D في عدد قليل جدا من الأطعمة والأغذية وهذا يؤكد على أنه من الصعب تلبية متطلبات هذا الفيتامين من خلال النظام الغذائي وحده.
لإعطائك فكرة جيدة (ولماذا لا يستخلص الناس 5000 وحدة دولية يوميًا من الطعام وحده)، فإن الأطعمة التالية هي أفضل مصادر فيتامين د المتوفرة:
- سمك السلمون المرقط : 645 وحدة دولية
- سلمون سوكي : 570 وحدة دولية
- فطر أبيض كوب: 366 وحدة دولية
- الزبادي : حتى 200 وحدة دولية
- حليب مدعم 1 كوب: 120 وحدة دولية
- كبد البقر شريحة واحدة: 42 وحدة دولية
- بيضة كبيرة: 41 وحدة دولية
- الجبن شريحة واحدة: 40 وحدة دولية
ما سبب تسمية فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس؟ هل يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس. يحدث إنتاج الجلد لفيتامين د عندما تكون الشمس في منتصف السماء، كما هو الحال في الصيف، ويكون الجلد مكشوفًا طالما أنه ليس شديد التصبغ.المكملات
إذا كنت تريد الحصول على وحدات مثالية من فيتامين D فيمكن تناول الكثير من سمك السلمون المرقط كل يوم و الاعتماد على الشمس قليلا. يوصي الخبراء بالبحث عن منتج فيتامين د 3 الذي يأتي في صيغة تجمعه مع الدهون الصحية. بهذه الطريقة، يمكنك تناول المكمل مع أو بدون وجبة. (نظرًا لأن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، فإنه يحتاج إلى بعض الدهون حتى يتم امتصاصه بشكل صحيح.
فيتامين د عنصر غذائي أساسي لكن معظم ألناس لا يحصلون على ما يكفي منه. بعض الدراسات تقول إن نسبة تصل الى 100% تفشل في استهلاك 400 وحدة دولية فقط من نظامهم الغذائي كل يوم. علاوة على ذلك، ما يقرب من نصف السكان لا يتسفيدون بالنسبة الكاملة لفيتامين أشعة الشمس (مع الأخذ في الاعتبار جميع المنافذ من الشمس والنظام الغذائي وما إلى ذلك)، وهوشئ غير صحي المرة. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص – وهناك فرصة جيدة جدًا للإستفادة من فيتامين د – فمن المهم أن تفعل ما يمكنك فعله للحصول على المزيد من فيتامين د في حياتك. إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا الفيتامين المهم – وكيفية رفع مستوياتك (والحفاظ عليها).ما هي المصادر الرئيسية لفيتامين د؟
بالنظر إلى مقدار فيتامين (د) الذي يحتاجه الشخص العادي من أجل صحته، فهو إنجاز يصعب تحقيقه من خلال الطعام وأشعة الشمس وحدها. إليك ما يجب معرفته حول الطرق الثلاث المختلفة التي يمكنك من خلالها تحقيق النتائج عن طريق المزيد من العناصر الغذائية الهامة.أطعمة موجود بها فيتامين د
يوجد فيتامين D في عدد قليل جدا من الأطعمة والأغذية وهذا يؤكد على أنه من الصعب تلبية متطلبات هذا الفيتامين من خلال النظام الغذائي وحده.
لإعطائك فكرة جيدة (ولماذا لا يستخلص الناس 5000 وحدة دولية يوميًا من الطعام وحده)، فإن الأطعمة التالية هي أفضل مصادر فيتامين د المتوفرة:
- سمك السلمون المرقط : 645 وحدة دولية
- سلمون سوكي : 570 وحدة دولية
- فطر أبيض كوب: 366 وحدة دولية
- الزبادي : حتى 200 وحدة دولية
- حليب مدعم 1 كوب: 120 وحدة دولية
- كبد البقر شريحة واحدة: 42 وحدة دولية
- بيضة كبيرة: 41 وحدة دولية
- الجبن شريحة واحدة: 40 وحدة دولية
ما سبب تسمية فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس؟ هل يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس. يحدث إنتاج الجلد لفيتامين د عندما تكون الشمس في منتصف السماء، كما هو الحال في الصيف، ويكون الجلد مكشوفًا طالما أنه ليس شديد التصبغ.المكملات
إذا كنت تريد الحصول على وحدات مثالية من فيتامين D فيمكن تناول الكثير من سمك السلمون المرقط كل يوم و الاعتماد على الشمس قليلا. يوصي الخبراء بالبحث عن منتج فيتامين د 3 الذي يأتي في صيغة تجمعه مع الدهون الصحية. بهذه الطريقة، يمكنك تناول المكمل مع أو بدون وجبة. (نظرًا لأن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، فإنه يحتاج إلى بعض الدهون حتى يتم امتصاصه بشكل صحيح.
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