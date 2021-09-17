“باسم المستخدم” stud.takaful.org.sa رابط تسجيل تكافل للطلاب وشروط التسجيل

stud.takaful.org.sa رابط تسجيل تكافل من مؤسسة تكافل الخيرية والتي تقوم بالعديد من الخدمات الخاصة للفقراء، حيث قامت المؤسسة بنشر شروط والية التسجيل في الحصول على الدعم المالي والنقدي للطلاب للعام الحالي 1443 للحصول على الإيداعات المالية للعام الجديد، الدفعة المالية الأولى 1443 والتي تخص مصروفات الطلاب في العام الجديد.

المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية

قامت مؤسسة تكافل الخيرية بالإعلان عن إيداع الدفعة الأولى من الدعم المالي النقدي للطلاب في العام الجديد، وذلك بالحساب البنكي للمؤسسة، والذي يساهم في دفع العديد من المصروفات الخاصة بالطلاب ومتطلبات التعليم لهم في العام الدراسي الجديد، ويتم رفع مصروفات عنهم على أن يتم إعفائهم أيضا من العديد من المصروفات المقررة عليهم بعد أن يثبت التسجيل الإلكتروني والقبول في المؤسسة، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة منهم ومع استيفاء الشروط ويتم بحث الحالات للتعرف على الحالات المستحقة.

مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة

تعتبر تلك المؤسسة الخيرية من ضمن المؤسسات الخرية العريقة بالمملكة، حيث تتشارك مع المؤسسات الخيرية التابعة للنظام الحكومي أو للقطاع الخيري الخاص، مثل مؤسسات الراجحي أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تتشارك جميعها في تقديم الدعم بشتى أنواعه للطبقات الفقيرة ولعدد من الفئات من الشعب السعودي، حيث تتيح رابط للتسجيل الإلكتروني لراغب الحصول على دعم المؤسسة ثم يتم بحث الحالة والتأكد من البيانات والتأكد أيضا من الاستحقاق، على أن تقوم المؤسسة بتحديد الدعم المناسب للمستحقين.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب الجديد

ليتم الاستفادة من الدعم المقدم من المؤسسة يكون على الطالب أن ينطبق عليه شروط الاستحقاق وبعض القوانين التي يجب الالتزام بها ومنها:

يقوم الطالب بالانتظام التام في الدراسة، طبقا لما يتم إتاحته من الحضور بالمدراس.

يكون الطالب من أصحاب الالتزام الدراسي أو المستوى العلمي والتعليمي المتميز.

يجب أن يلتزم الطالب بالأخلاق الحسنة ولا يكون من الطلاب المشاغبين.

يكون دخل الأسرة من متوسطي أو محدودي الدخل.

لا يجوز أن يكون ولي الأمر من المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي.

يكون الدخل الشهري لرب الأسرة لا يزيد عن 6000 ريال شهريا.

خطوات stud.takaful.org.sa رابط تسجيل تكافل للطلاب

أوضحت مؤسسة تكافل عن خطوات التسجيل والتي تكون من خلال الرابط الرسمي الخاص بها بالخطوات التلية: