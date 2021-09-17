اتفاق عراقى أمريكى لتقليص الوحدات القتالية

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، قال بيان لقيادة العمليات المشتركة إنه "تم عقد أجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمرى، ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب فى العراق، اللواء جون برينان، فى إطار المحادثات الأمنية الفنية التى تم الاتفاق عليها فى الحوار الاستراتيجى العراقى - الامريكى وخطة الانتقال إلى دور غير قتالى لقوات التحالف الدولى العاملة فى العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذى عقد فى 22 يوليو الماضى".
وأضاف أن "الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية فى عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر الجارى".
وتابع البيان: "كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولى من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".
وأشار البيان إلى أن "الطرفين جددا التأكيد بان وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية، كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام".
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