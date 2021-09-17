أسعار الشحن DHL الدولي 2021 مع بيان الشحن المحظور

أسعار الشحن DHL الدولي 2021 لا يمكن اعتماد سعر موحد، حيث تتفاوت الأسعار حسب نوع الطرد، ووزنة، وأبعاده، كما تختلف الأسعار على حسب العملات، وتدخل أيضا المسافة، والوقت، ومنطقة التسليم، ومن هنا يبدأ البحث من الكثيرين عن تلك الأسعار، حيث تعد DHL رائدة في مجال تسليم وشحن البضائع، كما تعد أيضا من رواد شركات شحن المنتجات العالمية، بكافة طرق الشحن سواء جوي أو بري أو بحري، وهذا بالإضافة إلى خدمات التخزين المتميزة، والتي تدور حول تعبئية وتخزين شتى أنواع البضائع، وتمتلك الشركة ترسانة ضخمة للشحن تغطي أكثر من 220 دولة، حيث تضم العديد من الموظفين المدربين، وهذا على أعلى مستوى للتعامل مع المواقف المختلفة، التي يمكن أن تواجههم في أي وقت، فيما يخص مجال العمل، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نوضح أهم ما يرتبط بهذا الصرح العملاق.

أسعار الشحن DHL الدولي 2021

من ضمن شركات الشحن فيدكس وارامكس، ويمكن معرفة أسعار الشحن DHL الدولي 2021 بكل سهوله، وهذا من خلال معرفة كافة المعلومات التي تخص الشحنة، من حيث حجم الشحنة، وزنها، وأبعاد الصندوق، حيث يساعد هذا في معرفة السعر لتكلفة الشحن، ومن أهم ما يجب معرفته ما يلي:

المكان المراد الشحن إليه.

ومكان الطرد أو المنتج المراد شحنه.

مع معرفة العملة الذي سيتحاسب بها الشركة.

ثم عدد الوحدات وفئة المنتج.

وزن الطرد الفعلي، دون زيادة أو نقصان.

الحجم الفعلي للشحنة حيث يضرب الطول في العرض في الارتفاع ويقسم الناتج على العامل الحجمي.

لمعرفة تكلفة الشحنة يتم الدخول على رابط الآله الحاسبة لمعرفة الشحن من الموقع.

ثم السعر الذي تقدمة DHL شامل الضرائب الجمركية، والرسوم، حتى يشمل تكلفة الشحن.

المواد المحظور شحنها

وتراعي الشركة حظر شحن بعض المواد، وهذا احتراما للقوانين الدولية، مثل الأحجار الكريمة، المنتجات القابلة للتلف، العملات النادرة، المواد الإباحية، المشروبات الكحولية، الأشياء التي تخالف التعاليم الدينية، المنتجات الخطر، وغيرها الكثير.

سعر شحن DHL في مصر

وهو من أهم ما يبحث عنه أصحاب الشركات في مصر هي الأمان والسرعة، والتكلفة مناسبة: