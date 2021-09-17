مانشستر يونايتد يتكبد خسائر مالية فادحة

كشف نادي مانشستر يونايتد،يوم الجمعة، حجم الخسارة المالية التي لحقت بالفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مانشستر يونايتد في بيان إن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي "بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 127.2مليون دولار".

وأشار النادي إلى أن خسائر هذا العام المالي كبيرة مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.

وأرجع البيان هذه الخسارة الكبيرة إلى تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب، وتراجع الإيرادات التجارية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتراجعت الإيرادات الإجمالية للنادي خلال العام المنتهي في 30 يونيو الماضي بواقع 2.9 في المئة لتصل إلى 494.1 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 681.41 مليون دولار، بينما تراجعت مبيعات التذاكر السنوية بنسبة 92.1 في المئة.

كذلك تراجعت الإيرادات التجارية للنادي بواقع 16.8 في المئة، بينما زادت إيرادات البث بنسبة 81.7 في المئة.

وكان نادي ليفربول قد كشف في أبريل الفائت، عن حجم خسائره المالية للسنة الماضية.

وأعلن ليفربول عن خسارة ما قبل الضرائب بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) للسنة المالية الماضية.

وخسائر السنة المالية المنتهية في مايو 2020، وهي فترة تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الوباء عندما تم تعليق الدوري الإنجليزي، تعادل تراجعا قدره 88 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار) من موقف ليفربول قبل عام.

وانخفض الدخل القادم من وسائل الإعلام بمقدار 59 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) وشهدت المباريات الأربع التي أقيمت في ملعب ليفربول بالدوري خلال هذه الفترة انخفاضا في إيرادات يوم المباراة بمقدار 13 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار).