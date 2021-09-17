تعيين أمل كلوني مستشارة خاصة لادعاء المحكمة الجنائية

وقع الاختيار على المحامية البريطانية أمل كلوني، يوم الجمعة، لتكون واحدة من سبعة عشر مستشارا خاصا للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية.
كلوني عينت مستشارة خاصة بإقليم دارفور السوداني، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن قوات حكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بنظام البشير نفذت حملة إبادة جماعية.
يركز مستشارون آخرون على ملفات تشمل الجرائم ضد الأطفال والاضطهاد الجنسي والعنف الجنسي والرق.
وقال المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان "يسعدني أن أرحب بمثل هذه المجموعة المتميزة من الخبراء، وأنا ممتن لاستعدادهم للعمل كمستشارين خاصين لي".
ونقلت أسوشيتد برس عن خان قوله "لا يساورني شك في أنهم بخبراتهم الهائلة ومؤهلاتهم المثيرة للإعجاب بشدة، سيساهمون بشكل كبير في عمل المحكمة وقضية العدالة الجنائية الدولية".
تولت أمل كلوني مؤخرا مهمة تمثيل مائة وستة وعشرين ناجيا من جرائم ارتكبت في دارفور، في إحدى القضايا المحالة ضد أحد قادة قوات الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية السابقة.
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