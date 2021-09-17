لبنان يتسلم 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

جدة - نرمين السيد - أبلغ مصرف لبنان المركزى وزير مالية البلاد، اليوم الجمعة، بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى لحساب الوزارة لدى المصرف، حسبما أعلنت وزارة المالية اللبنانية.





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