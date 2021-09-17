روسيا: رصد هجمات على نظام التصويت الإلكترونى لانتخاب مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أعلن أليكسى فينيديكتوف نائب رئيس الغرفة الاجتماعية فى موسكو ورئيس مركز مراقبة الانتخابات، رصد هجمات إلكترونية يجرى تنفيذها تستهدف نظام التصويت الإلكترونى عن بُعد فى روسيا.





وقال فينيديكتوف -وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الجمعة- "إنه تم رصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكترونى من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا مع انطلاق عمليات التصويت فى موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسى (الدوما)".

وأضاف: "أن الهجمات، التى تم رصدها، لم تؤثر على نظام التصويت عن بعد فى الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعى"، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية تسببت فى انتظار الناخبين لفترة أطول بأكثر من 5 دقائق.

يُذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات الدوما (مجلس النواب فى البرلمان الروسى) انطلقت، اليوم الجمعة، فى مختلف أنحاء البلاد.