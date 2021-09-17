وقال فينيديكتوف -وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الجمعة- "إنه تم رصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكترونى من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا مع انطلاق عمليات التصويت فى موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسى (الدوما)".
وأضاف: "أن الهجمات، التى تم رصدها، لم تؤثر على نظام التصويت عن بعد فى الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعى"، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية تسببت فى انتظار الناخبين لفترة أطول بأكثر من 5 دقائق.
يُذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات الدوما (مجلس النواب فى البرلمان الروسى) انطلقت، اليوم الجمعة، فى مختلف أنحاء البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: رصد هجمات على نظام التصويت الإلكترونى لانتخاب مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.