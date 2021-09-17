طالبان تأمر طلاب الثانوى الذكور بالعودة إلى الدراسة غدًا

جدة - نرمين السيد - أمرت وزارة التعليم التابعة لحركة طالبان، اليوم الجمعة، جميع الطلاب الذكور فى المدارس الثانوية إلى استئناف الدراسة فى مختلف أنحاء أفغانستان الدراسة، وذلك اعتبارًا من يوم غد السبت.





ووفقًا للبيان الصادر، اليوم الجمعة، فمن المقرر أن تنطبق القرارات على الطلاب والمدرسين فى الصف السادس وما بعده، حيث طالبت الحركة طلاب الفصول الدراسية الأقل بالعودة إلى المدرسة. ولم يحدد البيان موعد استئناف الطالبات للدراسة، أو إذا كان بإمكانهن العودة مرة أخرى، ما أثار إحباطهن. وكانت وزارة التعليم العالى الخاضعة لطالبان، إنه بإمكان جميع الطلاب الذكور والإناث الاستمرار فى الدراسة، لكن فقط فى الفصول الدراسية، التى تفصل بين الجنسين، حيث ترتدى النساء غطاءً إسلاميًا كاملاً.

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