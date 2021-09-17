بيلوسى تحذر بريطانيا من تعريض سلام أيرلندا الشمالية للخطر

جدة - نرمين السيد - وقالت بيلوسى إنه لن يكون هناك اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ما لم تحل الحكومة البريطانية خلافات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع التكتل والتى تهدد السلام فى إيرلندا الشمالية.

والتقت بيلوسى، التى تزور المملكة المتحدة، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى مقر إقامته فى 10 داونينج ستريت، أمس الخميس.

ورحبت بيلوسى بموافقة بريطانيا والاتحاد الأوروبى على استمرار المباحثات فى مسعى لحل خلافاتهما.

وقالت: "أنا سعيدة للغاية لتخصيص مزيد من الوقت للمفاوضات والتباحث، إذ يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق".

وثمة خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بشأن الترتيبات التجارية التى فرضت قيودا جمركية على البضائع القادمة إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.

وكان الجانبان اتفقا على الانفصال مع الحفاظ على حدود برية مفتوحة بين الشمال وإيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يمثل ركيزة أساسية فى عملية السلام فى إيرلندا الشمالية.