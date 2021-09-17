انطلاق سباق انتخابات رئاسة الحكومة اليابانية

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، فمن شبه المؤكد أن يتم تعيين الفائز رئيسا للحكومة بعد التصويت على ذلك فى 4 أكتوبر فى البرلمان، حيث يهيمن الحزب الليبرالى الديمقراطى اليمينى المحافظ على الحياة السياسية فى البلاد.
بعد ذلك يفترض أن تُجرى انتخابات تشريعية فى نوفمبر المقبل على أبعد تقدير، يُتوقع أن تعزّز مكانة رئيس الوزراء الجديد، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة.
وتحدث المرشحون الأربعة لخلافة يوشيهيدى سوجا، الرئيس الحالى للحزب الليبرالى الديمقراطى ورئيس الوزراء، الواحد تلو الآخر فى مقر الحزب فى طوكيو اليوم الجمعة.
ويعتبر كثيرون أن المرشح الأوفر حظا من بينهم هو تارو كونو وزير الإصلاح الإدارى المنتهية ولايته والمسؤول أيضا عن حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا والبالغ من العمر 58 عاما.
وشدد كونو الذى يحظى بشعبية خلال كلمته على "الأولوية" التى يجب أن تعطى لمصادر الطاقة الخضراء بقوله إن "ليس من الوهم أن يكون لدينا فى يوم من الأيام مصادر طاقة متجددة بنسبة 100% فى هذا البلد". لكن كونو خفف فى الفترة الأخيرة معارضته للطاقة النووية ويخوض حملته تحت شعار "النهوض باليابان".
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