رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022 التقديم في الجرين كارد dvprogram.state.gov

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021-2022، من الروابط التي يهتم بها نحو 50 ألف من مواطني مختلف البلدان الراغبين في الهجرة الشرعية لأمريكا، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفتح باب التقديم على الجرين كارد للعدد المذكور من مختلف الدول، سواء بهدف العمل أو التعليم وذلك للعديد من الجنسيات مع وضع شروط محددة للتمكن من الحصول على الإقامة الأمريكية، وقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2021، في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي إلكترونياً لمن انطبقت عليهم الشروط، ومن المعروف سنوياً أن يتم فتح باب التسجيل خلال شهر أكتوبر ويستمر حتي شهر نوفمبر، ونظراً لقرب موعد فتح باب التقديم نوفر لكم الرابط الرسمي الصحيح وخطوات الدخول عليه.

رابط التقديم على اللوتري الأمريكي 2021-2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “dvprogram.state.gov“.

الضغط على “Begin Entry”.

إدخال الرمز صحيح.

النقر على Submit.

كتابة البيانات الأحرف اللاتينية.

ثم النقر على كلمة continue.

في حالة وجود خطأ بالبيانات التي تم تسجيلها يتم الرجوع للصفحة السابقة من خلال الضغط على Go BackPart 1.

إذا كانت البيانات صحيحة يتم الضغط على كلمة Submit.

تظهر لك رسالة تفيد التسجيل بنجاح.

عليك حفظ الملف للتمكن من الرجوع إليه عند إعلان النتيجة.

موعد التسجيل على الهجرة الشرعية لأمريكا

يبدأ التقديم من يوم 7 أكتوبر 2021 ويستمر حتي 6 من شهر نوفمبر 2021، على أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن النتائج في شهر مايو القادم.

شروط التسجيل على الجرين كارد