أخبار اليمن : عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت عن الخدمة

دوت الخليج -

عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت عن الخدمة

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم، خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المحافظات الجنوبية والشرقية. عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت عن الخدمةأعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم، خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المحافظات الجنوبية والشرقية. وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة أن خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات الجنوبية والشرقية بسبب عمل تخريبي في محافظتي المهرة وحضرموت. وأشار المصدر إلى أن المؤسسة كلفت فرق ميدانية للنزول لإصلاح الخلل وإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لوضعها الطبيعي.

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