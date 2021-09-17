بايدن يهدد أطراف النزاع فى تيجراى بالعقوبات

جاء ذلك بعد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضى على مسؤول عسكرى إريترى كبير لارتكابه انتهاكات فى إقليم تيجراى.
وشدد بايدن على أن الصراع هناك أضحى مأساة كبيرة، مضيفا أنه ذهل من التقارير التى تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف التى روعت المدنيين.
وجاءت هذه التطورات فى وقت كشف فيه مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية بتصريح صحفى، عن أن هذا المرسوم يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التى تؤجج هذا الصراع لكى تأتى إلى طاولة المفاوضات، وكذلك من أجل أن تسحب اريتريا قواتها.
كما أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
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