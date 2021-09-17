طالبان تغير اسم وزارة شؤون المرأة إلى شرطة الأخلاق

جدة - نرمين السيد - غيًر عمال فى العاصمة الأفغانية كابول، اللافتات الخاصة بوزارة شؤون المرأة ووضعوا مكانها لافتات شرطة الأخلاق التابعة لطالبان، اليوم الجمعة، فيما قالت موظفات سابقات فى الوزارة إنهن مُنعن من دخول المبنى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وغُطيت لافتة المبنى بلافتة أخرى باللغتين الدارية والعربية مكتوب عليها "وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر". وقالت موظفات، فى مقاطع فيديو صُورت خارج المبنى اطلعت عليها "رويترز"، إنهن يحاولن الذهاب إلى العمل منذ عدة أسابيع لكن كان يُطلب منهن العودة إلى المنازل. وقالت إحدى هؤلاء النساء إن بوابات المبنى أُغلقت فى نهاية المطاف أمس الخميس. وقالت أخرى قدمت نفسها بأنها عاملة فى الوزارة "أنا المعيلة الوحيدة لعائلتى.. فى حال عدم وجود وزارة ماذا تفعل المرأة الأفغانية؟". ولم يرد متحدثون من "طالبان" على طلبات للتعليق اليوم الجمعة. وكانت حركة طالبان قد فرضت هيمنتها على أفغانستان نهاية أغسطس وسط الفوضى التى أعقبت انسحاب القوات الأمريكية. وعندما حكمت البلاد فى الفترة من 1996 إلى 2001، لم تكن تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس وكانت تمنع النساء من العمل والتعليم.

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