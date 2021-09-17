مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان لـ6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على تبنى مشروع قرار قدمته إستونيا والنرويج، لتمديد تفويض البعثة الأممية، الذى كان سينقضى اليوم الجمعة، لمدة ستة أشهر، حتى 17 مارس العام القادم.

وحسبما نقلت قنا "روسيا اليوم"، تنص هذه الوثيقة على أن مجلس الأمن يؤكد الأهمية القصوى لاستمرار تواجد بعثة الأمم المتحدة وغيرها من وكالاتها وبرامجها فى أفغانستان، داعيا كافة الأطراف فى البلاد وخارجها إلى تنسيق خطواتها مع البعثة ضمن إطار ولايتها وضمان الأمن والسلامة وحرية التنقلات لموظفى الأمم المتحدة فى أفغانستان والمتعاقدين معها هناك.

وطلب مجلس الأمن، وفقا للقرار الجديد، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش تقديم تقرير فى موعد أقصاه 31 يناير القادم يضم التوصيات الاستراتيجية والعملياتية حول تفويض البعثة الأممية، نظرا للمستجدات السياسية الأخيرة فى أفغانستان، حيث عادت حركة "طالبان" إلى الحكم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن فى الوثيقة على أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وشاملة فى أفغانستان، مع المشاركة الكاملة والمتساوية من قبل النساء، مشيرين إلى أهمية حماية حقوق الإنسان فى البلاد، ومنهم النساء والأطفال والأقليات.