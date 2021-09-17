اعرف دورك في صندوق التنمية العقاري برقم الهوية هو من اهم الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي لمعرفة كيفية الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية الوطنية السعودية والذي يقدم لكم خدمة اعرف دورك وعجلها لمعرفة دورك في استلام القرض المقدم علية من قبلكم لشراء وحدة سكنية خاصة أو إنشاء مشروع سكني شامل ومتكامل كما يمكنكم من خلال خدمة عجلها تعجيل الأوراق والخطوات واستعجال استحقاق القرض من عدمه كل ذلك واكثر سوف نجدة في الاستعلام الشامل الصندوق العقاري للتنمية في المملكة العربية السعودية.

اعرف دورك في صندوق التنمية العقاري

يقدم صندوق التنمية العقارية الكثير من الخدمات والحلول السكنية المتعددة للمواطنين السعوديين والشباب المقبلين علي الزواج وتأسيس أسرة حيث يقدم لهم برنامج القرض العقاري وهو برنامج تمويل سكني يصل قيمته إلي نصف مليون ريال سعودي متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يعطي البرنامج القرض للمستفيد والمنطبق علية شروط الاستحقاق حيث يمكنه معرفة استحقاق القرض العقاري عن طريق رابط الموقع الرسمي واتباع الخطوات التي سوف نشرحها لكم في هذا المقال.

اعرف دورك برقم الهوية

يمكنكم الآن الاستفادة من خدمة استفسار عن الصندوق العقاري وخدمة اعرف دورك في صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول من خلال موقع صندوق التنمية العقارية السعودية.

نقوم بكتابة اسم المستخدمة أو رقم الهوية الوطنية.

ثم نقوم بكتابة رقم المرور ونضغط علي زر تسجيل دخول.

بعد ذلك نضغط علي الخدمات الإلكترونية.

ثم نختار الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

ثم نقوم بالذهاب إلي خدمة اعرف دورك برقم الهوية .

وسوف نتعرف علي دورك في صرف القرض العقاري المستحق والمقدم علية عند الضغط علي زر بحث وسوف يظهر قيمة القرض المنصرف لك وموعد صرف القرض باليوم والميعاد المحدد.

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

يمكنكم الآن الدخول علي رابط اعرف دورك في صندوق التنمية العقاري برقم الهوية عبر الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية فعند الضغط علي الرابط سوف يفتح تلقائيا الصفحة الرئيسية للبرنامج يرجي اتباع الخطوات السابقة لتسجيل الدخول ومعرفة معرفة استحقاق القرض العقاري السعودي وقيمة وميعاد ودورك في استلام القرض.